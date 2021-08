பஞ்சாப்புக்கு "குட்பை.." பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடி.. பாஜகவுக்கு "ஸ்கெட்ச்.." பரபரக்கும் அரசியல் களம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங்கிற்கு முதன்மை அரசியல் ஆலோசகராக செயல்பட்டு வந்த பிரபல வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

அடுத்த ஆண்டு, பஞ்சாப் மாநில சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆனால், பிரசாந்த் கிஷோர் எடுத்துள்ள இந்த முடிவுக்குப் பின்னால், மிகப் பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

English summary

Political strategist Prashant Kishor has resigned from his post of principal advisor and election strategist for Punjab chief minister Amarinder Singh. Sources says, Prashant Kishor may join Congress party or will play a crucial role ahead of lok sabha election 2024.