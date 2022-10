சூப்பர்.. டிசம்பர் வரை வெங்காயம்-பருப்பு விலை உயராது.. தீபாவளி போனஸாக குட்நியூஸ் சொன்ன மத்திய அரசு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைதல் மற்றும் பருவம் தவறிய மழை ஆகியவற்றால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கும் என்ற தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில் இந்தியாவில் டிசம்பர் மாதம் வரை வெங்காயம், பருப்பு வகைகளின் விலை உயர வாய்ப்பு இல்லை என மத்திய அரசு நல்ல செய்தியை கூறி உள்ளது.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. தற்போது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு என்பது வரலாறு காணாத வகையில் 83 ஆக உள்ளது.

இது இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீது நேரடியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவும், தற்போதைய பருவம் தவறிய மழையின் காரணமாக வெங்காயம், பருப்பு உள்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் கிடுகிடுவென உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

English summary

As the Indian rupee depreciates against the US dollar, there are reports that the prices of essential commodities will increase. In this case, the central government has given good news that the price of onion and pulses in India is not likely to rise till December.