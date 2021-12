உத்தரகாண்ட் செல்லும் பிரதமர் மோடி.. பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டேராடூன் நகரில் அவர் ரூ.18,000 கோடி மதிப்பிலான தேசிய வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்..

விரைவில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் பரப்புரையிலும் அவர் ஈடுபட உள்ள நிலையில் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பிரதமர் மோடி இன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் 11 வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான அடிக்கல்லை நாட்டுகிறார்.

அதில் ரூ.8,300 கோடி மதிப்பில் டெல்லி-டேராடூன் பொருளாதார வழித்தட சாலை உள்ளிட்டவை அடங்கும். இதன்மூலம், டெல்லியிலிருந்து டேராடூன் செல்வதற்கான பயண நேரம் 6 மணி நேரத்திலிருந்து 2.5 மணி நேரமாக குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

குண்டை தூக்கி போட்ட ஆய்வு.. டெல்டா வைரஸைவிட 3 மடங்கு ஆபத்தாம் ஒமைக்ரான்.. கலங்கும் நாடுகள்

English summary

Prime Minister Narendra Modi will leave for Uttarakhand today to inaugurate a Rs 18,000 crore national development project in Dehradun. He will also be campaigning for the forthcoming assembly elections.