மோடிக்கு எதிராக சர்வதேச சதி.. பின்னணியில் காலிஸ்தான்.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மத்திய அரசு குற்றச்சாட்டு

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. இதனால பதிண்டா பகுதி மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

மோடி பாதுகாப்பில் குளறுபடி என நாடகம்-பஞ்சாப் அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய சதி... முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி

English summary

The Union government has argued in the Supreme Court that the NIA should order an inquiry into the security breach case of Prime Minister Modi. The federal government said the prime minister's safety and life were in grave danger