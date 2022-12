'அதிர்ஷ்டம் இருந்தா 5%'.. பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து ஆருடம் சொன்ன ரகுராம் ராஜன்..பாய்ந்து வந்த பாஜக

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ஒரு வேளை அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அடுத்த ஆண்டு 5% பொருளாதார வளர்ச்சியை நாம் எட்டலாம் என ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் பின்னடைவை சந்தித்து வருவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், நேற்று ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற பாரத் ஜடோ யாத்திரையில் ரகுராம் ராஜன் பங்கேற்றிருந்தார். இதனையடுத்து இக்கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former RBI Governor Raghuram Rajan has said that if we are lucky, we can achieve 5% economic growth next year.