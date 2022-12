ராகுல் காந்திக்கு பொண்ணு பாருங்கப்பா.. “இப்படி” இருந்தால் ஓகேவாம்! இந்திரா பாதி.. சோனியா பாதி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரி தொடங்கி காஷ்மீர் நோக்கி ஒற்றுமை யாத்திரையில் ஈடுபட்டு வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்து இருக்கிறார். அதில் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையாக வருபவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படையாக தெரிவித்து உள்ளார்.

டெல்லியில் ஒற்றுமை யாத்திரையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர் அரசியல் கடந்து பல தனிப்பட்ட விசயங்கள் தொடர்பான சுவாரஸ்யமான பதில்களை அளித்தார்.

அவர் மோட்டார் பைக்குகள் தொடர்பாகவும், தனக்கு பிடித்த கார்கள் குறித்தும் பேசிய அவர், சீனாவை சேர்ந்த எலெக்ட்ரிக் வாகன நிறுவனம் மலைகளில் ஏறும் எலெக்ட்ரிக் பைக்குகள் தயாரித்ததை பாராட்டினார்.

Senior Congress leader and Member of Parliament Rahul Gandhi, who is on a Bharat Jodo yatra starting from Kanyakumari and heading towards Kashmir, has given an interview to a YouTube channel. In it, he has openly expressed his desire as to how his life partner should be.