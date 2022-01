ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட்டுக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு.. அலட்சியமாக இருப்பவர்களுக்கு அட்வைஸ்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி வருவது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் டெல்டா வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுவதாகவும் தகவல்கள் வருகின்றன.

English summary

Rajasthan Chief MinisterAshok Gehlot has been diagnosed with a corona infection. .He had already suffered and recovered in Corona. He advised people not to be careless about the Omicron virus