கூகுளை பார்த்தெல்லாம் சந்தேகம் கேட்டால் ரூ.1000 பீஸ்.. இவரு ‘வேற வேற’ மாதிரி டாக்டர்!

டெல்லி: மருத்துவர் ஒருவர் தன்னிடம் சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகள், கூகுளைப் பார்த்து சந்தேகம் கேட்டால் அதற்கு ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவுறுத்தியுள்ள புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

சமீபத்தில் அமெரிக்கப் பெண் ஒருவர், தனது சகோதரி அழுததற்கு மருத்துவமனையில் கட்டணம் வசூலித்ததாகக் கூறி பகிர்ந்திருந்த மருத்துவ கட்டண ரசீது ஒன்று இணையத்தில் பேசுபொருளானது. இதற்கெல்லாமா கட்டணம் வசூலிப்பார்கள் என ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்திய அந்த ரசீது வைரலாகப் பகிரப்பட்டது.

தற்போதும் அதே போல் வித்தியாசமான மருத்துவக் கட்டணம் பற்றிய புகைப்படம் ஒன்று, இணையத்தை பரபரப்பாக்கியுள்ளது. கவுரவ் டால்மியா என்பவர் இந்தப் புகைப்படத்தை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். ஹோட்டல் மெனு கார்டு மாதிரி அதில், தன்னிடம் வரும் வெளிநோயாளிகள் எது எதற்கு எவ்வளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என ஒரு மருத்துவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

A Twitter user, who goes by the name Gaurav Dalmia, shared a picture of a doctor’s Out-Patient Department (OPD) charges. The doctor apparently charges Rs 200 for his diagnosis and his treatment but takes up Rs 1000 for answering Google's doubts.