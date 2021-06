இதேநாளில் இந்திரா பிறப்பித்த அவசரநிலை பிரகடனம்-இன்று பொங்கும் பா.ஜ.க.- அன்று ஆதரித்த ஆர்.எஸ்.எஸ்.

பரோலில் வாஜ்பாய்

அவசரநிலை பிரகடனம் அமலில் இருந்த 20 மாதங்களில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமரும் இன்றைய பாஜகவினரின் ஆதர்ச நாயகனுமாகிய வாஜ்பாய் பெரும்பாலான காலம் பரோலில்தான் இருந்தார். இந்திரா அரசுக்கு எதிரான எந்த ஒரு போராட்டத்திலும் வாஜ்பாய் பங்கேற்கவில்லை. இதற்கு காரணம் அவர் எழுதி கொடுத்த மன்னிப்பு கடிதம்தான் என்கிற வரலாற்றையும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி பதிவு செய்துள்ளார். "இதற்கு ஆதாரமாக சுப்பிரமணியன் சுவாமி மேற்கோள்காட்டியது மகாராஷ்டிரா சட்டசபை குறிப்புகளைத்தான். ( சுப்பிரமணியன் சுவாமி எழுதியது: "It is on the record in the Maharashtra Assembly proceedings that the then RSS chief, Balasaheb Deoras, wrote several apology letters to Indira Gandhi from inside the Yerawada jail in Pune disassociating the RSS from the JP-led movement and offering to work for the infamous 20-point programme. Mr. Atal Behari Vajpayee also wrote apology letters to Indira Gandhi, and she had obliged him.") அதேநேரத்தில் மாதவராவ் முலே, தாதோபந்த் தென்காடி, மொரோபந்த் பிங்லே ஆகிய ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர்கள் மன்னிப்புக் கேட்கத் தயாராக இல்லை என திட்டவட்டமான நிலையில் இருந்தனர் என்றும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.