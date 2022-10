RTI, சபரிமலை முதல் ஹிஜாப் வழக்கு வரை! உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் வழங்கிய மாறுபட்ட தீர்ப்புகள் இவைதான்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்திய உச்சநீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் மிக முக்கியமான தீர்ப்புகளை வழங்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் தற்போது ஹிஜாப் வழக்கில் தீர்ப்பை இன்று வழங்கியிருக்கிறது.

ஆனால் வழக்கை விசாரித்த இரண்டு நீதிபதிகளில் இருவருமே மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்.

இது ஒன்றும் புதியதல்ல. இதற்கு முன்னரே பல வழக்குகளில் நீதிபதிகள் இவ்வாறு மாறுபட்ட தீர்ப்பினை வழங்கியுள்ளனர்.

