வியாபாரிகளை தாக்கும் சங்கீகள்.. மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதி செய்யும் பிரதமர் மோடி.. ஓவைசி கடும் விமர்சனம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வங்கதேசத்தில் மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதிக்கு அனுமதி கோரப்பட்டுள்ள நிலையில், ‛‛மத உணர்வுகளுக்காக இந்தியாவில் மாடு விற்கும் முஸ்லிம் வியாபாரிகளை சங்கீகள் தாக்குவதோடு , மாநில அரசுகள் மாட்டிறைச்சியை தடை செய்கின்றன. ஆனால் ஏற்றுமதி மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதில் பிரதமர் மோடிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை'' என அசாதுதீன் ஓவைசி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா சமயத்தில் இந்த ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டது. தற்போது தொடர்ந்து மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தியாவில் இருந்து மாட்டிறைச்சி இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் அண்டை நாடான வங்கதேசமும் ஒன்று. இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் இந்தியாவில் இருந்து மாட்டிறைச்சி இறக்குமதி செய்வதை வங்கதேசம் நிறுத்தியது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு அறிவிப்பு! ஏராளமான பணிகள்! ரூ.56,000 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை ஊதியம்!

English summary

While permission has been sought to export beef in Bangladesh, state governments are banning beef in addition to Sanghis attacking Muslim traders who sell cattle in India because of religious sentiments.'' But Prime Minister Modi has no problem in making money through exports,” Asaduddin Owaisi criticized.