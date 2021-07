அதிமுகவில் மீண்டும் சசிகலா.. "முக்கிய பதவியோடு" ரீ என்ட்ரி? பரபரக்கும் டெல்லி

Delhi

டெல்லி: அதிமுகவில் மீண்டும் சசிகலா இணைக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், அவருக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், இதுதொடர்பாக டெல்லியில் இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது சசிகலா அதிமுகவில் சேர்க்கப்படாத நிலையில் தென்மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அமைச்சர்களாக இருந்த ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோர் கூட தோல்வியைச் சந்தித்தனர்.

வன்னியர் உள் இட ஒதுக்கீடு வழங்கியும் கூட வழக்கு மண்டலங்களிலும் அதிமுகவை விட திமுக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தெற்கே சரியும் வாக்குகளை வடக்கே வைத்து சரி செய்யலாம் என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டம் பலிக்கவில்லை.

சசிகலா விவகாரம், அதிமுக மோதல்... டெல்லியில் பிரதமர் மோடியுடன் ஓ.பி.எஸ், ஈ..பி.எஸ் நாளை சந்திப்பு

English summary

It has been reported that Sasikala is likely to rejoin the AIADMK and plans to appoint as general secretary of the party. Edappadi Palaniswami, O. Panneer Selvam and Prime Minister Narendra Modi in Delhi today.