உத்தரபிரதேச வன்முறை.. அதிர்ச்சி வீடியோ.. தானாக களமிறங்கிய உச்சநீதிமன்றம்.. இன்று விசாரணை!

Delhi

டெல்லி: உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூரில் நடந்த வன்முறைதான் இப்போது நாடு முழுவதும் பேசும் பொருளாக உள்ளது. லக்கிம்பூர் மாவட்டத்தில் மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா, அவரது மகன் மற்றும் உத்தரபிர பிரதேச துணை முதல்வர் ஆகியோர் ஒரு விழாவில் கலந்து கொள்ள இருந்தனர்.

அப்போது அவர்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் கருப்பு கொடி காட்டி போராட்டம் நடத்தினார்கள். அப்போதுஅங்கு காரில் வந்த மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் விவசாயிகள் கூட்டத்தில் காரை மோத செய்தார்.

English summary

The Supreme Court is set to hold a voluntary inquiry into the Uttar Pradesh violence. The Supreme Court hearing has sparked much anticipation as farmers charge Ajay Misra's son with murder