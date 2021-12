இந்தியாவில் பூஸ்டர் சோதனைக்கு அனுமதி அளிக்க... சீரத்திடம் புள்ளிவிவரங்கள் கேட்கிறது SEC

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் 3வது டோஸ் தடுப்பூசி போடுவதால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்பதை புள்ளி விவரங்களுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு சீரம் நிறுவனத்திற்கு எஇசி உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் 3வது டோஸ் போடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த விவரங்கள் எஸ்ஐஐ நிறுவனத்திடம் கேட்கப்பட்டுள்ளளது.

எஸ்இசி நிறுவனம் சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வுக் கூட்டம் ஒன்றில் சீரம் நிறுவனத்திடம் இந்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

The SEC asked SII to submit proposals for the above data for any evidence to support the administration of the booster dose in India along with justification for further consideration.