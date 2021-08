"இட ஒதுக்கீடு சமூக மாற்றத்திற்கான கருவி.. சமத்துவமின்மை இருக்கும் வரை அது தொடர வேண்டும்.." ஆர்எஸ்எஸ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இட ஒதுக்கீடு முறைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தனது வலுவான ஆதரவை எப்போதும் அளித்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் தத்தாத்ரேயா ஹோசபலே, சமூகத்தில் சமத்துவமின்மை நீக்கப்படும் வரை இட ஒதுக்கீடு முறை தொடர வேண்டும் எனத் தெரிவித்தார்.

பல நூறு ஆண்டுகளாக சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களிலும், வேலைவாய்ப்புகளிலும் 50% இட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுகிறது.

அதேபோல மாநில அளவிலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அங்குள்ள மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப இட ஒதுக்கீடு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. அதன்படி தமிழ்நாட்டில் 69% இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுகிறது.

English summary

RSS is a "strong supporter" of reservation, says general secretary Dattatreya Hosabale. Reservation should continue as long as a particular section of the society experiences "inequality says Dattatreya Hosabale.