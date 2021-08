இந்தியாவில் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது நோவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி.. 90% செயல்திறன் மிக்கது!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நோவாவாக்ஸ் தடுப்பூசியை இந்தியாவில் அவரச கால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கும்படி மத்திய மருந்து கட்டுப்பாடு வாரியத்திடம் சீரம் நிறுவனம் விண்ணப்பம் செய்துள்ளது. இந்தியாவில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் கொரோனாவை ஒடுக்குவதற்கு தடுப்பூசி ஒன்றுதான் நிரந்தர தீர்வாகும்.

ஆரம்ப கட்டத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தயக்கம் காட்டிய மக்கள் இப்போது ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர்.இந்தியாவில் கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகளே மிகவும் பிரதானமாக மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. தடுப்பூசி பற்றாக்குறையால் இந்தியாவில் மாதாந்திர தடுப்பூசி இலக்கை எட்ட முடியவில்லை.

டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு: எதிர்க்கட்சிகள் அணியில் இணையாத மமதா, மாயாவதி, கெஜ்ரிவால்!

English summary

Serum has applied to the Federal Drug Control Board for permission for the emergency use of the Novavox vaccine in India. Vaccination is the only permanent solution to suppress the corona, which continues to dominate India