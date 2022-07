குரங்கு அம்மை நோய்க்கு தடுப்பூசி எப்போது? சீரம் நிறுவனம் அளித்த முக்கிய அப்டேட்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் 4 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், நோய் தீவிரமாக பரவினால் தடுப்பூசி இறக்குமதி செய்ய தயாராக உள்ளதாக சீரம் இன்ஸ்டிடீயூட் ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆடர் பூனவால்லா தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக உலக நாடுகளை பெரும் பதற்றத்துக்கு உட்படுத்திய கொரோனா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று நோய், தற்போதும் இரண்டாம் அலை, மூன்றாம் அலை என்று வகையில் பயமுறுத்திகொண்டு தான் இருக்கிறது.

எப்போ தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் போகும்னு சொல்லுங்கப்பா. . என்கிற வகையில், அதன் மீது மக்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், குரங்கு அம்மை (Monkeypox) எனும் வைரஸ் நோய் உலக நாடுகளை மீண்டும் பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

குரங்கு அம்மை பரவல்.. மாநில எல்லை, விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்பு.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

English summary

While 4 people have been infected with monkeypox in India, the head of the Serum Institute of India, Auder Poonawalla, has said that they are ready to import the vaccine if the disease spreads seriously.