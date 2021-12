மகாராஷ்டிராவில் மேலும் 7 பேருக்கு ஓமிக்ரான் வைரஸ் உறுதி.. 3 வயது குழந்தையும் பாதிக்கப்பட்ட சோகம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா B.1.1529 என்று அழைக்கப்படுகிறது.

30 முறை உருமாற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறப்படும் இந்த மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் டெல்டாவை வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

மேலும் 2 நாடுகளில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு...59 நாடுகளில் 2,936 பேருக்கு தொற்று

English summary

Seven more people have been diagnosed with the Omicron virus in Maharashtra. This brings the number of people infected with the Omicron virus in India to 32. The biggest tragedy is that none of the victims have a 3-year-old child