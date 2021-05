10 மீ வரை பாயும் எச்சில் துளிகள்.. இரண்டல்ல.. இனி 3 விஷயங்களில் கவனமாக இருங்க.. மத்திய அரசு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி :கோவிட் -19 வைரஸ் பரவுவதை தடுத்து நிறுத்துவதில் காற்றோட்டம் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடும் என்று மத்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. காற்றில் கொரோனா வைரஸை பரப்பும் ஏரோசெல்கள் (நீர்துளிகள்) 10 மீட்டர் வரை பயணிக்கும் என்றும், காற்றோட்டம் இல்லாத அறையில் கொரோனா எளிதாக பரவும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவலை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது, பொதுமக்கள் பாதிப்பில் இருந்து எப்படி தற்காத்துக்கொள்வது என்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு புதிய வழிகாட்டுதல்களையும், அறிவுறுத்தல்களையும் வெளியிட்டு வருகிறது. அவ்வகையில், கொரோனாவின் 2வது அலை பரவலை தடுக்க மத்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் கே விஜயராகவனின் அலுவலகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து கூண்டோடு விலகல்... மாயமாகிறதா மக்கள் நீதி மய்யம்? பா. கிருஷ்ணன்

தடுப்பூசி போட்டிருந்தாலும் போடாவிட்டாலும், கொரோனா தொற்றுநோயை அழிப்பதற்கு முககவசம், உடல் ரீதியான தூரம் மற்றும் காற்றோட்டம் ஆகிய மூன்று கொள்கைகளை ஒருவர் எப்போதும் மறந்துவிடக் கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The office of principal scientific adviser stated a crucial point that larger size of saliva and nasal discharge in the form of droplets fall to the ground and on surfaces, and smaller aerosol particles are carried in the air up to 10 metres.