சேலை அணிந்து வந்த பெண்ணுக்கு ஹோட்டலில் அனுமதி மறுப்பு.. ஊழியர்களை வறுத்தெடுத்த நெட்டின்கள்!

Delhi

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஆகஸ்ட் கிராந்தி மார்க்கில் பிரபலமான தனியார் ஹோட்டல் ஒன்று உள்ளது. இந்த ஹோட்டலுக்கு சேலை அணிந்து வந்த ஒரு பெண்ணை ஊழியர்கள் உள்ளே அனுமதிக்க மறுத்தனர் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ வெளியானது.

அதாவது அகிலா என்று அழைக்கப்படும் பிரபலமான ஹோட்டலில் சேலை அணிந்து அந்த பெண் சென்றபோது, சேலை அணிந்து உள்ளே வரக்கூடாது என்று ஊழியர்கள் அவரிடம் கூறுகின்றனர்.

English summary

At a private hotel in Delhi, a video was posted on social media saying that the staff refused to let a woman wearing a saree inside