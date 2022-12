சீன ஆக்கிரமிப்பு.. பெகாசஸ்.. இப்போ கொலீஜியமா? மோடி வொர்ஸ்ட்.. மக்களே உஷார்! சுப்பிரமணிய சாமி சுளீர்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கொலீஜியம் அமைப்பு முறை குறித்து மத்திய அரசு தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் நிலையில், மக்கள் இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் பக்கம் நிற்க வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை நியமிக்கும் கொலீஜியம் அமைப்பு முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கூறி வருகிறது.

கடந்த 2014ல் இந்த கொலீஜியத்திற்கு மாற்றாக 'தேசிய நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம்' நாடாளுமன்றத்தில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட்டது.

