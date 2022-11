எம்எல்ஏ சட்டையை பிடித்து தரதரவென இழுத்து சென்ற மக்கள்.. டெல்லி ஷாக்.. உறைந்து போன ஆம் ஆத்மி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் வரும் 4ம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ ஒருவர் கட்சி தொண்டர்களால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், உள்ளாட்சி தேர்தலில் 'தொகுதிகளை' வேட்பாளருக்கு விற்பனை செய்து வருவதாக ஆம் ஆத்மி மீது பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இதனால்தான் சொந்த கட்சியினரே எம்எல்ஏ மீது கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றும் பாஜக விமர்சித்திருக்கிறது. ஆனால் ஆம் ஆத்மி இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்திருக்கிறது.

A ruling Aam Aadmi Party MLA has been severely assaulted by the party workers as local body elections are to be held in the national capital Delhi on the 4th. The BJP has accused the Aam Aadmi Party of selling 'constituencies' to the candidate in the local body elections while the video in this regard is going viral on social media. The BJP has also criticized that this is why the own party members are very angry with the MLA. But the Aam Aadmi Party has denied the allegation.