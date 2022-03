ஆஹா.. மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனா.. மக்களே உஷார்.. மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: உலகில் பல நாடுகளில் கொரோனா எண்ணிக்கை பரவலாக அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா தாக்குதல் சீனாவில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. உலகமே லாக்டவுனில் சென்றாலும், பல இழப்புகளை கொரோனா ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கொரோனா பல உருமாற்றங்களைக் கண்டு, டெல்டா, ஒமிக்ரான் என பல பெயரில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சமீபத்தில் அதிக அளவில் ஒமிக்ரான் பரவி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

மார்ச்சில் டெல்டா மாவட்டங்களை தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை - காரணம் கூறும் பாலச்சந்திரன்

English summary

The number of corona is increasing widely in many countries around the world, according to the Federal Ministry of Health.