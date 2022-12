வெளிநாடுகளில் கொரோனா அதிகரிக்கிறது.. அலர்ட்-ஆ இருங்க.. மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு திடீர் கடிதம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொரோனா பரிசோதனைக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரம் காட்டுமாறு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது. வெளிநாடுகளில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பை சுட்டிக்காட்டி இந்தக் கடிதம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகவே இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு மூன்று இலக்க எண்களில் தான் பதிவாகி வருகிறது.

குறிப்பாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் பதிவான கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை வெறும் 115- ஆக மட்டுமே உள்ளது. உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் மூன்று பதிவாகி இருந்தது.

English summary

The Central Health Department has written a letter to the state governments to show seriousness in the measures taken for corona testing. This letter has been raised pointing out the increase in the spread of corona virus abroad.