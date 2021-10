விவசாயிகளுக்கு போராட முழு உரிமை உண்டு.. ஆனால் இந்த செயலை ஏற்க முடியாது.. உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம்!

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

விவசாயிகளின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர மத்திய அரசு அவர்களுடன் இதுவரை 11 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விட்டது. ஆனால் இதில் எதிலும் முடிவு கிடைக்கவில்லை.வேளாண் சட்டத்தை ஒன்றரை வருடத்திற்கு நிறுத்தி வைக்க தயாராக உள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியது.

English summary

Supreme Court has condemned 'Farmers can’t block roads indefinitely' The Supreme Court has condemned the right of farmers to protest but said it is not acceptable to block roads indefinitely. Farmers in Delhi have been protesting since November last year, condemning the three agricultural laws