அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜிக்கு எதிரான மோசடி வழக்கு “ஆவணங்கள் பத்திரம்”- சுப்ரீம் கோர்ட் முக்கிய ஆர்டர்!

டெல்லி : அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான மோசடி வழக்கு தொடர்புடைய ஆவணங்களை பத்திரமாக வைக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதுள்ள வழக்குகளை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் என்ற சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் இன்று உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்து, இறுதி விசாரணையை ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பணமோசடி வழக்கு.. முக்கிய 'உத்தரவு' போட்ட உச்சநீதிமன்றம்! செந்தில் பாலாஜிக்கு மீண்டும் பின்னடைவு

Supreme Court has directed the Tamil Nadu government to respond within 2 weeks regarding the appeal petition in the case of Minister Senthil Balaji and has also directed that the case documents related to the fraud case should be kept safe as they are.