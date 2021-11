'பட்டாசுகளுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்க முடியாது..' உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்.. ஏன் முக்கியம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மேற்கு வங்கத்தில் அனைத்து வகையான பட்டாசுகளுக்கும் தடை விதித்து கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. மேலும் பசுமை பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி அளித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவுக்குக் காற்று மாசு தற்போது மிகப் பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற நகரங்கள் காற்று மாசு காரணமாக மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனால் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு மாநிலங்களும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாகத் தீபாவளி தினத்தன்று பட்டாசுகளை வெடிக்கப் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Green crackers can be used during the festive season starting this week in West Bengal. Supreme Court's latest verdict on crackers ban in tamil.