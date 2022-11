மோடி சென்ற நேரம்.. 135 பேர் உயிரை பறித்த மோர்பி பால விபத்து! நவ. 14ல் விசாரிக்கும் உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குஜராத் மோர்பி தொங்கு பாலம் அறுந்து விழுந்து 135 பேர் பலியாகி இருக்கும் நிலையில் அது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவை வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி விசாரிக்க உள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி பகுதியில் அமைந்து இருக்கிறது புகழ்பெற்ற தொங்கு பாலம். மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இந்த கேபிள் பாலம் அமைக்கப்பட்டது.

சுமார் 140 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட இந்த பழமையான கேபிள் பாலத்தில் அண்மையில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்றது. சமீபத்தில் இந்த பணிகள் முடிந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து விடப்பட்டது.

English summary

The Gujarat Morbi suspension bridge collapsed in which 135 people were killed and the Supreme Court is set to hear a PIL on November 14.