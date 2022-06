தாஜ்மஹால் சர்ச்சையை கிளப்புவோரை சிறையில் அடைங்க..பிரதமர் மோடிக்கு புகார் அனுப்பிய ‛முகலாயர் வாரிசு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தாஜ்மஹால் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி முகலாயர்களின் வாரிசாக கூறி வரும் ஆரீப் யாக்கூப்புத்தீன் ஆக்ரா காவல் நிலையத்தில் பரபபரப்பான புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். மேலும் இதுதொடர்பான புகாரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கும் அனுப்பியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதமாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகின்றன. குறிப்பாக வழிப்பாட்டு தலங்கள், புராதன சின்னங்கள் குறித்து சிலர் கருத்து தெரிவிப்பது விவாதப்பொருளாகி விடுகிறது.

மேலும் கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டு மசூதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறி வடஇந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் வாதம், பிரதி வாதம் வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Arif Yakubuddin, the Mughal's heir apparent, has lodged a sensational complaint with the Agra police station seeking action against those who spoke controversially about the Taj Mahal. This complaint copy also sent to Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.