'மதுரைக்காரனை' மகிழ்வித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..குடியரசு தலைவருக்கு அளித்த சூப்பர் புத்தகம்..டிரெண்டிங்

டெல்லி: குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை இன்று நேரில் சந்தித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் The Multiple Facets of My Madurai என்ற புத்தகத்தை அன்பளிப்பாக அளித்தார். இந்நிலையில், மதுரைக்காரனான எனக்கு இதைவிட மகிழ்வான செய்தி என்ன இருக்க முடியும் என சு வெங்கடேசன் எம்பி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வராகப் பதவியேற்ற பிறகு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடந்த ஜூன் 17ஆம் தேதி முதல்முறையாகத் தலைநகர் டெல்லி சென்றிருந்தார்.

அப்போது பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். மேலும், தமிழ்நாட்டிற்குத் தேவையான கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய மனுவையும் பிரதமர் மோடியிடம் அளித்தார்.

இந்தப் புத்தகத்தை எழுதி வரைந்தவர் மனோகர் தேவதாஸ். பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றுள்ள இவர், எனது மதுரை நினைவுகள், தி கிரீன் வெல்ஸ் இயர்ஸ், மல்டிபிள் பேக்ட்ஸ் ஆஃப் மை மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். இந்த The Multiple Facets of My Madurai புத்தகம் கலைநயமிக்க மதுரை கோயில்கள் மற்றும் புராதன கட்டடங்களின் படங்களை உள்ளடக்கியது.

இது குறித்து மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் தனது ட்விட்டரில், "இன்று குடியரசுத் தலைவரைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு முதல்வர் மனோகர் தேவதாஸின் நூலான The Multiple Facets of My Madurai எனும் நூலினை அளித்துள்ளார். மதுரைக்காரனான எனக்கு இதைவிட மகிழ்வான செய்தி என்ன இருக்க முடியும்? மாமதுரையின் அழகை மனோவின் ஓவியத்தின் வழியே காண்பது பேரனுபவம்" என பதிவிட்டுள்ளார். இவர் மட்டுமின்றி பலரும் The Multiple Facets of My Madurai புத்தகம் குறித்த தகவல்களை இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் மதுரை வடக்கு மாசி வீதி தொடர்பான The Multiple Facets of My Madurai என்ற புத்தகத்தைத் தான் குடியரசுத் தலைவருக்கு அளித்தார். இந்தப் புத்தகம் குறித்த தகவல்கள் இப்போது இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது. இந்தப் புத்தகத்தை மனோகர் தேவதாஸ் எழுதி, வரைந்ததுள்ளார். இதனை மதுரை மக்கள் இணையத்தில் டிரெண்டாக்கி வருகின்றனர்.

