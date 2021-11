பிரதமர் நரேந்திர மோடியையே ஓவர்டேக் செய்த.. அமெரிக்கப் பாப் பாடகி டெய்லர் ஸ்விப்ட்.. எதில் தெரியுமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நிறுவனமான பிராண்ட்வாட்ச் ட்விட்டரில் உள்ள செல்வாக்கு மிகுந்த நபர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது

ட்விட்டரில் மிகவும் பிரபலமான தலைவர்களில் பிரதமர் மோடி முக்கியமானவர். அவரது தனிப்பட்ட ட்விட்டர் பக்கமான @narendramodiஐ சுமார் 72.5 மில்லியன் பேர் பின் தொடர்கின்றனர்.

இருப்பினும். அவரை அமெரிக்காவின் பிரபல பாப் பாடகி டெய்லர் ஸ்விப்ட் இந்த விஷயத்தில் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார்.

and Prime Minister Narendra Modi is placed at number two in the list of the 50 most influential people. consumer intelligence company Brandwatch's most influential people list.