உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முடிவு செய்யும் வரை.. கர்நாடக கல்விநிலையங்களில் ஹிஜாப் தடை தொடரும்

Delhi

டெல்லி: ஹிஜாப் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மாறுபட்ட தீர்ப்பு அளித்துள்ளதால், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு முடிவு செய்யும் வரை கல்வி நிலையங்களில் முஸ்லீம் பெண்கள் ஹிஜாப் அணிய விதிக்கப்பட்ட தடை நீடிக்கும்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் அரசு பியூ கல்லூரி உள்ளது. இந்தக் கல்லூரியில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதற்கு அந்த கல்லூரியில் பயின்ற இஸ்லாமிய மாணவிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தினர். இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

English summary

As the Supreme Court judges have given different judgments in the Hijab case, the impasse in the Hijab case will continue till the Chief Justice of the Supreme Court decides.