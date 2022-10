டெல்லி-பெங்களூர்.. டேக் ஆப் செய்யும் போது விமானத்தில் பற்றி எரிந்த தீ.. அச்சத்தில் உறைந்த பயணிகள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து பெங்களூருக்கு 184 பேருடன் புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம் டேக் ஆப் செய்யும் போது தீப்பிடித்ததால் டெல்லி விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பயணிகள் அச்சத்தில் உறைந்தனர்.

நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் உள்ள விமான நிலையம் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும்.

உள்நாட்டு, சர்வதேச விமானங்கள் இயக்கப்படும் இந்த விமான நிலையத்தில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.

An IndiGo flight from Delhi Airport to Bengaluru with 184 passengers on board caught fire while taking off, causing chaos at the Delhi Airport. Passengers froze in fear.