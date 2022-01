மக்கள் பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் - முல்லைபெரியாறு வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: முல்லைப் பெரியாறு அணை நிர்வாகம் தொடர்பான நிகழ்வுகளுக்குள் தலையிட விரும்பவில்லை எனக் கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்றம் இந்த வழக்கை இரு தரப்பினரும் வழக்காக கருதக் கூடாது எனவும் கீழ்நிலையில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுதான் முக்கியம் என கூறியுள்ளது.

கேரளாவில் உள்ள பெரியாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை தமிழகத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களில் ஜீவாதாரமாக உள்ளது. மதுரை திண்டுக்கல் தேனி ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவையையும் விவசாய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது இந்த அணை.

இந்த நிலையில் முல்லை பெரியாறு அணை பாதுகாப்பற்றது எனவும் அதனை இடிக்க வேண்டும் என கேரளா பல ஆண்டுகளாக கூறி வருகிறது. அதே நேரத்தில் அணை உறுதியாக உள்ளதாகவும் அணையின் பாதுகாப்பு குறித்து எந்த அச்சமும் தேவையில்லை என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது.

English summary

The apex court said it did not want to interfere in the affairs of the Mullai Periyar Dam administration and that the case should not be considered as a case by both parties and that it was important to ensure the safety of the people living below.