தமிழக பெண் எஸ்.பி.க்கு பாலியல் தொல்லை.. மாஜி சிறப்பு டிஜிபி கோரிக்கையை டிஸ்மிஸ் செய்த உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Veerakumar

சென்னை: பெண் எஸ்.பி.யிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட தமிழக காவல்துறை சிறப்பு டிஜிபிக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை வேறு மாநிலத்திற்கு மாற்ற உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் முந்தைய முதல்வரான எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த பிப்ரவரி 21ம் தேதியன்று திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அதற்கான, பாதுகாப்பு மேற்பார்வையை முன்னாள் சுகாதாரத்துறை செயலாளரின் கணவரான சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பு டி.ஜி.பி. மேற்கொண்டார்.

இதனையடுத்து, சிறப்பு டி.ஜி.பி பாதுகாப்பு பணிமுடிந்து சென்னை திரும்பியபோது, மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த பெண் எஸ்.பி.யை தனது காரில் ஏறும்படி கூறி வாகனத்தில் வைத்து பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட பெண் அதிகாரி உள்துறைச் செயலாளரிடமும், காவல்துறை தலைவரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

The Supreme Court has rejected a request by a former special DGP to shift his trial to another state in a case of sexual harassment against a woman officer.