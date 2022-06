"ஏலியன் இன்வேஷன்" எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கும்! அந்த 4 கிரகங்கள் ரொம்ப டேஞ்சர் தான்.. பகீர் ஆய்வு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பூமியின் மீது ஏலியன் இன்வேஷன் நடத்த வாய்ப்புள்ளது குறித்து புதிய ஆய்வு முடிவுகள் பகீர் கிளப்பும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

நமது இந்த பால்வெளி மண்டலம் குறித்து அறிந்து கொள்ள உலகெங்கும் உள்ள ஆய்வாளர்கள் தீவிர ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த அண்டத்தில் நமது பூமியைத் தவிர வேறு கிரகங்களிலும் மனிதர்கள் வாழ வாய்ப்புள்ளது என்பதே ஆய்வாளர்களின் எண்ணம்!

இதனால் அண்டத்தில் இருக்கும் வேற்று கிரக வாசிகளைத் தொடர்பு கொள்ளும் முயற்சியிலும் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளனர். சமீபத்தில் நாசா கூட மனிதர்களின் புகைப்படம் உள்ளிட்டவற்றை பால்வெளி மண்டலத்தில் அனுப்பி இருந்தது.

English summary

A new study claims that there could be at least four alien civilisations with hostile intentions in our world: (பூமி மீது படையெடுக்க வாய்ப்புள்ள கிரகங்கள்) New research about alien civilisations' bad intention towards wolrd.