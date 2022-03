சுங்க கட்டணம் குறையப்போகிறது? இனிமேல் 60 கி.மீக்கு ஒரு டோல் கேட்தான்.. அடித்து சொன்ன நிதின் கட்கரி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் 60 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இந்த புதிய நடைமுறை 3 மாதங்களில் அமலுக்கு வர உள்ளது. இதனால் 60 கிலோமீட்டருக்கு இடையேயான சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார்.

நாடாளுமன்றத்தின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2வது அமர்வு நடைபெற்று வருகிறது. இன்றும் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் கூடின.

இந்நிலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கான திட்டங்கள் குறித்த கேள்விக்கு லோக்சபாவில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி விளக்கம் அளித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

In India, toll tax collected only once on 60 km of national highways. This new procedure is expected to come into effect in 3 months, says Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari.