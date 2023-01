'மிஷன் சவுத்'.. தென்னிந்தியாவுக்கு மேலும் 3 வந்தே பாரத்.. எங்கெங்கு தெரியுமா? சூப்பர் அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தென்னிந்தியாவுக்கு மேலும் 3 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக ரயில்வே துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. எதிர்வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி தென்னிந்தியாவில் பாஜகவின் செல்வாக்கை அதிகரிக்க இந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்ற சொல்லப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் தற்போது வரை 8 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் மேலும் மூன்று ரயில்களை தென்னிந்திய பகுதியில் இயக்க ரயில்வே அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. தென்னிந்தியாவை பொறுத்த அளவில் சென்னை-பெங்களூரு-மைசூரு இடையே முதல் வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது. மொத்தமுள்ள 503 கி.மீ தொலைவை வந்தே பாரத் ரயில் சுமார் 6.30 மணி நேரத்தில் கடக்கிறது.

இதனையடுத்து செகந்திராபாத்திலிருந்து விசாகப்பட்டிணத்திற்கு கடைசியாக வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் தற்போது வரை 100 சதவிகித பயணிகளுடன் இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் இதனை தொடர்ந்து தற்போது மேலும் 3 ரயில்களை இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கர்நாடாகவிலும் தெலங்கானாவிலும் இந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அதேபோலே ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 2024ம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

கொங்கில் சமகவிற்கு பங்கு இருக்கு.. ஈரோடு கிழக்கு எங்களுக்கே! மாலையே அறிவிப்பு: சரவெடியாய் சரத்குமார்

English summary

Sources in the Railway Department said that 3 more Vande Bharat trains are likely to be operated for South India. It is said that these plans will be implemented to increase BJP's influence in South India during the upcoming 2024 parliamentary elections.