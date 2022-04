பரவும் புதிய "ஓமிக்ரான் XE!" குழந்தைகள் இடையே உயரும் கொரோனா.. அச்சப்பட வேண்டுமா? ஆய்வாளர் விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் பள்ளிகளில் கொரோனா கண்டறியப்படுவது அதிகரித்து உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக மருத்துவர் டாக்டர் ககன்தீப் காங் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

கடந்த 2019 இறுதி முதலே உலகின் பல்வேறு நாடுகளையும் மோசமாகப் பாதித்தது கொரோனா பெருந்தொற்று தான். அமெரிக்கா தொடங்கி ஆஸ்திரேலியா வரை எந்தவொரு உலக நாடும் இந்த கொரோனா பெருந்த்தொற்றில் இருந்து தப்பவில்லை

கொரோனா வேக்சின் பணிகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஆகியவை காரணமாக வைரஸ் பாதிப்பு கடந்த சில மாதங்களாக மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. உலக நாடுகள் மெல்ல கொரோனாவுக்கு முந்தைய நிலைக்குத் திரும்பி வருகின்றனர்.

English summary

India's overall COVID-19 cases remain low, though there is rise in Corona cases among children in schools: (இந்தியாவில் குழந்தைகள் மத்தியில் அதிகரிக்கும் உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா) Will new Omicon XE cases causes 4th wave.