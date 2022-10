ஓ அழகான பெண்ணே.. பாஜகவை விளாசும் எம்பி மஹூவா மொய்த்ராவின் அசத்தல் நடனம்.. இணையத்தில் பரவும் வீடியோ

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மேற்கு வங்கத்தின் எம்பியும், பாஜகவை அடிக்கடி கடுமையாக விமர்சனம் செய்பவருமான மஹூவா மொய்த்ரா மகாபஞ்சமி விழாவில் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து ‛ஓ அழகான பெண்ணே' எனும் பெங்காலி கிராமிய பாடலுக்கு சாலையில் நடனமாடி அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்தார்.

மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர் மஹூவா மொய்த்ரா. இவர் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவராகவும் உள்ளார்.

இவர் 2016ல் நாடியா அருகே கரீம்பூர் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக தேர்வானார். அதன்பிறகு 2019ல் கிருஷ்ணகர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்பியானார்.

72 - 45 -7.. அமைதியாக காரியத்தை சாதித்த

English summary

West Bengal MP from West Bengal and a frequent critic of the BJP, Mahua Moitra, danced with the public at the Maha Panchami event and won the hearts of all.