20 யூட்யூப் சேனல்களை முடக்கிய மத்திய அரசு..! என்ன காரணம் தெரியுமா?

டெல்லி: இந்திய அரசுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டதாக சுமார் 50 கோடி பார்வையாளர்கள் கொண்ட 20 யூடியூப் சேனல்கள் மற்றும் இரண்டு இணையதளங்களை மத்தி தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சர்கம் முடக்கியுள்ளது.

மத்திய தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சகம் கடந்த சில நாட்களாக அரசுக்கு எதிரான பிரசாரங்களில் ஈடுபடும் வகையில் செயல்படும் யூட்யூப் சேனல்கள் மற்றும் இணையதளங்களை முடக்கி வருகிறது. இந்நிலையில் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தவறான பிரச்சாரங்களை சில யூட்யூப் சேனல்கள் மற்றும் இணையதளங்களில் பரப்பி வருவது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மை மதத்தினரை மத்திய அரசுக்கு எதிராக தூண்டி விட முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இந்தநிலையில் இணையத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் மற்றும் போலி செய்திகளை பரப்பியதற்காக 20 யூடியூப் சேனல்கள் மற்றும் இரண்டு இணையதளங்களை மத்திய அரசு இன்று முடக்கியதாக தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த சேனல்கள் வெளியிடப்பட்ட பெரும்பாலான கருத்துக்கள் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மைக்கு புறம்பானது என்பதால் மூடக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

