காளி ஆவணப்பட சர்ச்சை.. ட்விட்டரில் இருந்து போஸ்டர் நீக்கம்.. காரணம் என்ன?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இயக்குநா் லீனா மணிமேகலை வெளியிட்ட காளி ஆவணப்படத்தின் சா்ச்சைக்குரிய போஸ்டரை ட்விட்டா் நிர்வாகம் நீக்கியுள்ளது.

திரைப்பட இயக்குநர் லீனா மணிமேகலை இயக்கிய செங்கடல், மாடத்தி படங்கள் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், சமீபத்தில் 'காளி' எனும் ஆவண படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் காளியின் கையில் ஒரு சிகரெட் இருப்பது போல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. காளி தேவியின் கையில் திரிசூலம், அரிவாள் ஆகிய ஆயுதங்களுடன் LGBTQ+ சமூகத்தினரின் பெருமித அடையாளக் கொடியும் இருக்கிறது. இந்தப் படம் இணையத்தில் வெளியாகிய நிலையில், இந்து அமைப்புகள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இயக்குநர் லீனா மணிமேகலை சர்ச்சை.. காளி ஆட்டத்தை காட்டப்போவதாக வீடியோ வெளியிட்ட அதிரடி சரஸ்வதி கைது!

English summary

Recently, the first look of the documentary film 'Kali' has been released on social media while the films Red Ocean and Madathi directed by film director Leena Manimegal have been well received by the people. It depicted Kali holding a cigarette.