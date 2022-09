நல்லா பாருங்க.. இதுதான் டெல்லி ரயில் நிலையம்.. பளபளன்னு கண்ணாடி மினுங்க.. வெளியான படம்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: புது டெல்லி ரயில் நிலையத்தை மறு கட்டமைப்பு செய்வது குறித்த இரண்டு படங்களை ரயில்வே அமைச்சகம் டிவிட்டரில் பதிவிட்டிருந்தது.

பார்ப்பதற்கு மேற்கு நாடுகளின் உள்ள ரயில் நிலையங்களின் தொற்றத்தை ஒட்டியுள்ள இந்த படங்கள் டிவிட்டரில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பின.

ரயில் நிலையத்தை பேரழகாக கட்டியெழுப்புவதை விட ரயில்கள் தாமதமாவதற்கும், விபத்துக்களை குறைப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிவிட்டர் பயனாளர்கள் பலர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவை ரத்து செய்தால் 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி.. மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

English summary

The Ministry of Railways posted two pictures on Twitter about the redevelopment of the New Delhi railway station. The images, which are seen in the West's train station infestations, have sparked huge debates on Twitter. Several Twitter users urged that measures should be taken to reduce train delays and accidents rather than building a railway station disastrously.