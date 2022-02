நாட்டில் 6.57 சதவிகிதமாக குறைந்த‌ வேலைவாய்ப்பின்மை.. பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் ஆறுதல் தகவல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் தொடர்ந்து அதிகரித்துவந்த வேலைவாய்ப்பின்மை சதவிகிதம் தற்போது 6.57 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன‌.

இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் (சிஎம்ஐஇ) இந்தியாவில் அதிகரித்துவரும் வேலைவாய்ப்பின்மை குறித்து ஆராய்ச்சி செய்துவந்தது. 2021 ஆண்டுக்கான அறிக்கையோடு தற்போதைய வேலைவாய்ப்பினமை நிலை குறித்து அறிவித்துள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்பட்டது. ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டதும் மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொருளாதாரம் உயரத்தொடங்கியது.

