பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு எந்த வரியெல்லாம் மாறப்போகுது தெரியுமா?.. முழு விவரம்!

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் 2022- 23-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து முடித்துள்ளார். டிஜிட்டல் முறையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் பல்வேறு அறிவிப்புகளை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார்.

ஆனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தனி நபர் வருமான வரி உச்ச வரம்பில் மாற்றம் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த பட்ஜெட்டில் புதிய வருமான வரி மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை பின்வருமாறு காண்போம்.

Nirmala Sitharaman made various announcements on the digitally filed budget. But various demands have not been released, including a change in the much-anticipated personal income tax ceiling