அன்று புறநானூறு.. திருக்குறள்.. இன்று மகாபாரதம் - பட்ஜெட் உரையில் மேற்கோள்காட்டி பேசிய நிதியமைச்சர்

டெல்லி: பொருள் வரும் வழிகளை மென்மேலும் இயற்றலும், வந்த பொருள்களைச் சேர்த்தலும், காத்தலும், காத்தவற்றை வகுத்துச் செலவு செய்தலும், வல்லவன் அரசன் என்ற பொருள் தரும் திருக்குறளை கடந்த ஆண்டு மேற்கோள் காட்டி பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த ஆண்டு வரி செலுத்தும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறினார் நிர்மலா சீதாராமன். மகாபாரதத்தில் வரும் சாந்திபருவத்தில் வரும் முக்கியமான வரிகளை மேற்கோள் காட்டி பேசினார்.

மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதை ஒட்டி, அதைப்பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளும், விவாதங்களும் களைகட்டும். மாதச் சம்பளதாரர்கள், இந்த ஆண்டாவது தங்களின் வருமானத்தை மிச்சப்படுத்த வருமான வரியில் ஏதாவது சலுகைகள் கிடைக்குமா என்றும், தொழில்துறையினர் மற்றும் வர்த்தகப் பிரிவினர் தங்களுடைய தொழிலையும் வியாபாரத்தையும் விரிவுபடுத்த ஏதாவது ஸ்பெஷல் அறிவிப்பு வருமா என்றும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதுண்டு.

வரிவிதிப்பு என்பது சங்ககாலம் தொட்டே இருந்து வருகிறது. ஆனால், ஒவ்வொரு ஆட்சி முறையிலும் ஒவ்வொரு விதமாக வரிவிதிப்பு முறை இருந்துவந்தது. ஆனாலும், அந்த வரிவிதிப்பு முறையானது மக்களை பாதிக்காத வகையிலேயே இருந்தது. ஒருவேளை மக்களை பாதிக்கும் வகையில் அன்றைய அரசர்கள் வரிகளை விதித்தாலும், அப்போது இருந்தா புலவர்கள் மன்னரை இடித்துரைத்து, மக்களை பாதிக்காதவாறு பார்த்துக்கொண்டனர்.

பிட்காயின் உள்ளிட்ட க்ரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கு செக்.. இனி 30% விர்ச்சுவல் வரி..! - நிர்மலா சீதாராமன்

English summary

Union Budget 2022 Live: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announces her maiden budget in parliament today. She will present the Union Budget 2022-23 at 11 am. She refers to Mahabharata's Shanti Parva in today budget speech.