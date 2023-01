நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பிக்பாஸ் வீடு.. பட்ஜெட்டுக்கு முன் அல்வா தயாரிப்பது ஏன்? வெளியான சுவாரசியம்!

நாடாளுமன்றத்தில் அல்வா தயாரிப்புடன் பட்ஜெட் ஆவணங்கள் தயாரிக்கும் பணி இன்று தொடங்கி உள்ளது.

Delhi

டெல்லி: ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு நிதி அமைச்சர் அல்வா கிண்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக அல்வா தயாரிக்கப்படாத நிலையில் இந்த ஆண்டு இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அல்வா கிண்டுகிறார். இது ஏன் காலம்காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது என்பது பற்றியும், பட்ஜெட் தயாரிப்பையொட்டி நிதித்துறையின் ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருப்பது போன்ற சூழலை எதிர்கொள்வார்கள் என்பது பற்றிய சுவாரசிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய அரசு சார்பில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முன்பு பொது பட்ஜெட், ரயில்வே பட்ஜெட் என 2 பட்ஜெட்டுகள் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்தது. பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சரும், ரயில்வே பட்ஜெட்டை மத்திய ரயில்வே அமைச்சரும் தாக்கல் செய்து வந்தனர்.

ஆனால் 2014ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த நடைமுறை மாற்றம் செய்யப்பட்டது. தற்போது ரயில்வே உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளுக்கும் சேர்த்து மத்திய நிதியமைச்சர் மட்டுமே மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

கடைசி முழு மத்திய பட்ஜெட் 'ரெடி’.. இன்று அல்வா கிண்டுகிறார் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்!

