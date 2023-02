மத்திய பட்ஜெட் 2023: வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு.. சம்பளதாரர்களுக்கு இனிப்பான அறிவிப்பு வெளியாகுமா

மத்திய பட்ஜெட்டில் மாத சம்பளதாரர்களின் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு உயருமா? சாமானிய மக்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

டெல்லி: 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்னதாக மோடி தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் கடைசி முழு பட்ஜெட் இது என்பதால் இதில் மத்திய அரசுப் பல நல்ல அறிவிப்புகளை வெளியிடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இன்று நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யப்போகும் மத்திய பட்ஜெட்டில் மாத சம்பளதாரர்களின் வருமானவரி விலக்கு உச்சவரம்பு உயருமா? சாமானிய மக்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மத்திய நிதியமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். அவர் தாக்கல் செய்யப்போகும் 5வது பட்ஜெட் இதுவாகும். இந்த பட்ஜெட்டில் பலவித சலுகைகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

கடந்த 9 ஆண்டுகளாக வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு இரண்டரை லட்சம் ரூபாயாக இருந்து வருகிறது. இதை உயர்த்த வேண்டும் என கடந்த பட்ஜெட்டிலேயே கோரிக்கை எழுந்தபோதும் உயர்த்தப்படவில்லை. மாத சம்பளதாரர்களின் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வலுப்பெற்றது.

ஒவ்வொரு முறையும் பட்ஜெட்டில் தனி நபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என மாத சம்பளதாரர்கள் கோரிக்கை வைப்பது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. கடந்த 2020-21ம் ஆண்டு மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் புதிய வருமான வரி நடைமுறை அல்லது பழைய வருமான வரி நடைமுறை ஆகிய இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. வருமான வரிச்சட்டம் பிரிவு 87A-ன்படி, வரி செலுத்தவேண்டிய வருமானம் ரூ.3 லட்சம் வரை இருந்தால் 2,500 ரூபாய் தள்ளுபடி என்று இருந்ததை, ரூ.5 லட்சம் வரை இருந்தால் 12,500 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி என்று மாற்றப்பட்டது.

அதன்படி, 2.50 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை வருமானம் உள்ளவர்கள் வரி செலுத்த தேவையில்லை. 5 லட்சம் முதல் 7.50 லட்சம் வரை 5 சதவிகிதமும், 7.50 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் வரை 10 சதவிகிதமும், 10 லட்சம் முதல் 12.5 லட்சம் வரை 20 சதவிகிதமும், 12.5 லட்சம் முதல் 15 லட்சம் வரை 25 சதவிகிதமும், 15 சதவிகிதத்திற்கு மேல் 30 சதவிகிதமும் வரி செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. புதிய வரி நடைமுறையில், விடுப்பு பயண கொடுப்பனவு, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, பணியாளர் கொடுப்பனவு, குழந்தைகள் கல்வி கொடுப்பனவு போன்றவற்றுக்கு விலக்கு பெற முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. குறைந்த அளவில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் புதிய வரிநடைமுறை அமைந்துள்ளது.

கடந்த 2022-23ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் மாத சம்பளதாரர்களுக்கு எந்த விதமான சாதகமான அம்சங்களையும் அறிவிக்காமல் அல்வா கொடுத்திருந்தார். இன்றைய தினம் 2023-24 பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. லோக்சபா தேர்தல் 2024ஆம் ஆண்டு மத்தியில் நடைபெற உள்ளது. லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்னர் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசின் கடைசி முழு பட்ஜெட் இது என்பதால் இதில் மத்திய அரசுப் பல நல்ல அறிவிப்புகளை வெளியிடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பல ஆண்டுகளாக மாற்றம் செய்யப்படாமல் இருக்கும் வரி அடுக்குகள் மற்றும் வட்டி வரம்பிலும் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

வரி செலுத்துவோரின் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில் புதிய டிடிஎஸ் முறையை உருவாக்குவது, வரி விலக்கு பெறுவதற்கான நடைமுறையை முறைப்படுத்துவது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெறலாம் என்றும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளது.

அதே போல் தனிநபர் வருமான வரி விஷயத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 20 லட்சம் வரை உள்ள குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமான வரி செலுத்துவோருக்கு அரசு சிறிது நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் என பலரும் பட்ஜெட் ஆலோசனைக் குறிப்பில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். அந்த கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்காக டிடிஎஸ் முறையும் எளிமைப்படுத்தப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. அதோடு தனி நபர் வருமான வரிக்கான உச்ச வரம்பும் அதிகரிப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. தற்போது தனிநபர்களுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும், 60 முதல் 80 வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் வரி செலுத்த தேவையில்லை. இந்த உச்ச வரம்பில் மாற்றம் கொண்டு வரப்படலாம் எனக்கூறப்படுகிறது. குறைந்த பட்சம் 8 லட்சம் ரூபாயாக வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் மாற்றம் வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

