Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி மற்றும் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகளின் கடும் சோதனைகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டு 106 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு மத்திய பாஜக அரசு விரைவில் தடை விதிக்கக் கூடும் என டெல்லி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோரின் 150க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி மற்றும் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் நேற்று நாடு முழுவதும் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். 15 மாநிலங்களில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டது.

பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியாவுக்கு மத்திய அரசு விரைவில் தடை? என்.ஐ.ஏ. ரெய்டு எதிரொலி!

English summary

According to the media Sources that the Union Govt may ban the Popular Front of India very Soon.