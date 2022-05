சமஸ்கிருதம் மொழி இல்லைங்க! அது ஒரு உணர்வு! அதற்கு எதற்கு ஆதாரம்? கேள்வி எழுப்பும் தர்மேந்திர பிரதான்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சமஸ்கிருதம் என்பது ஒரு மொழி மட்டும் அல்ல அது ஒரு உணர்வு எனவும், சமஸ்கிருதத்தின் தோற்றம், நவீனம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆகியவற்றிற்கு ஆதாரம் தேவையில்லை என மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார்.

மத்திய சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நாடு முழுவதும் சமஸ்கிருத மொழியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் கர்ஷ் மஹோத்சவ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு 3 நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து தற்போது செயல்பட்டு வரும் 17 சமஸ்கிருத பல்கலைக் கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள், அந்த பேராசிரியர்கள் அறிஞர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Union Minister Dharmendra Pradhan has said that Sanskrit is not just a language but it's an emotion, and it does not require a sense of origin, modernity and science.